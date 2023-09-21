ضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه فى حملات أمنية

محمود عبد الراضى

تمكنت تلأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (أول وثان العامرية – برج العرب) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطلان وسيدة) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزتهم (16 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزته (5,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين، وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – ميزان حساس، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,780,000مليون جنيه تقريباً).