اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:17 م
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ضبط لصوص لوادر وحديد فى القاهرة بحملات أمنية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:04 م
ضبط لصوص لوادر وحديد فى القاهرة بحملات أمنية صورة ارشيفية
محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة لودر  بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالإشتراك مع عميلين سيئى النية تم ضبطهما واللودر المستولى عليه. 
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبحوزته (جوال بداخله مهمات مصلحية) حال خروجه من فتحة بسور السكة الحديد – بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.. وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقة المضبوطات بقصد بيعها لتجار الخردة. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاجهزة الامنية

سرقة لودر

المفتاح المصطنع



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