ضبط لصوص لوادر وحديد فى القاهرة بحملات أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة لودر بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالإشتراك مع عميلين سيئى النية تم ضبطهما واللودر المستولى عليه.
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبحوزته (جوال بداخله مهمات مصلحية) حال خروجه من فتحة بسور السكة الحديد – بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.. وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقة المضبوطات بقصد بيعها لتجار الخردة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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