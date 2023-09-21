ضبط عنصر إجرامى هارب من مؤبد بحوزته مخدرات بالشرقية

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى هارب من حكم بالمؤبد بالشرقية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية إختباء (عنصر إجرامى ، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات") بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 كيلو جرام لنبات الهيدرو المخدر - بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار – مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.