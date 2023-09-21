ضبط شخص لتعديه على طليقته ونشر صورها بمواقع التواصل الاجتماعى فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما نُشر على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تضمن حوار صحفى مع سيدة (مقيمة بمحافظة البحيرة) استغاثت خلاله من قيام طليقها بالتعدى عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الضرر بها عقب مُطالبتها بحقوقها الشرعية، وصدور أحكام قضائية ضده لقيامه بتصويرها دون علمها أثناء زواجهما ونشر صوراً لها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعى عقب انفصالهما.

بالفحص تبين أن المشكو فى حقه المذكور محكوم عليه فى قضيتين "جنح اقتصادية " لصالح الشاكية والخاصين بالتعدى عليها والتشهير بها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط المشكو فى حقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.