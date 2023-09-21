ضبط المتهم ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" لفك القنوات الفضائية المُشفرة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

واصلت أجهزة الأمن مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وعثر بداخل مخزن ملحق بالمحل على 300 جهاز "ريسيفر" لفك القنوات الفضائية المشفرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.