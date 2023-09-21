ضبط أفراد عصابة تخصصت فى السرقات بالأقصر بحوزتهم سلاح

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالأقصر تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع السرقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - طلقات خرطوش - 6 لفافات من الأسلاك الكهربائية الهوائية - 4 قطع حديدية - 2 فلنكة خشبية - 10 قطع حديدية متوسطة الحجم خاصة بأبراج الكهرباء - 8 أجولة بداخلها كابلات كهربائية "مقطعة ومعدة للبيع" - 2ماكينة رى مياه - مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.