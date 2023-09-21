شاهد أحدث تصوير للتجهيزات النهائية لمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل الاستعدادات النهائية بمحطة قطارات صعيد مصر تمهيدا للافتتاح خلال أيام، ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة .

ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح التجهيزات النهائية لمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، استعدادا لافتتاحها خلال أيام، حيث تخدم المحطة خطوط الصعيد والمناشي القبارى.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40متر بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح.

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتى تشمل 12 سكة بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات والتى تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مبانى ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق .