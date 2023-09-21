وأضافت الوكالة الكورية، اليوم الخميس، أنه تم تمرير المقترح في التصويت البرلماني الذى أجرى اليوم بنتيجة 175 صوتا يؤيدون المقترح مقابل 116 صوتا ضده وامتنع 4 نواب عن التصويت وكان المقترح يتطلب التأييد من أغلبية النواب حتى يتم تمريره، حيث أجرى التصويت الكترونيا بصورة مغلقة .

وأوضحت أنه تم تفسير نتيجة التصويت بأن معظم نواب الحزب الديمقراطى وحزب العدالة المعارضين أيدوا المقترح وسط معارضة حزب سلطة الشعب الحاكم، وأنه سبق وأن قدم الحزب الديمقراطى مقترحا لإقالة رئيس الوزراء هان يوم الاثنين الماضى للبرلمان محملا المسئولية له عن وقوع حادثة التدافع في حي إيتيوان وسوء إدارة فعالية الكشافة العالمية وموافقة الحكومة على تصريف المياه المشعة الملوثة من محطة فوكوشيما النووية اليابانية إضافة للجدل في تدخل قيادة الجيش في التحقيق بشأن قضية وفاة جندي في قوات المارينز .

وتعتبر نتيجة التصويت البرلماني غير ملزمة، لذا فمن غير المرجح أن يقبلها الرئيس يون، حيث لم يقبل الرئيس أيضًا إقتراح إقالة وزير الخارجية بارك جين ووزير الإدارة العامة والأمن لي سانج مين من عضوية مجلس الوزراء، واللذين سبق أن تم تمريرهما عبر الجمعية الوطنية.