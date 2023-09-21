سفير هولندا الجديد بالقاهرة: أتطلع لصياغة مستقبل مزدهر فى مصر البلد النابض بالحياة

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أعرب سفير هولندا الجديد لدى مصر، بيتر موليما، عن التطلع إلى "صياغة مستقبل مزدهر معًا في هذا البلد النابض بالحياة .. أرض مصر".

وقال موليما -في كلمة له نشرتها السفارة الهولندية بالقاهرة على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم /الخميس/- "بصفتي سفيرًا لهولندا لدى مصر، أنا متحمس لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر وهولندا".



رسالة سفيرهولندا بالقاهرة بيترموليما

وأضاف أنه انطلاقا من عمله كدبلوماسي في العديد من المناصب المتنوعة طوال مسيرته المهنية، فإنه يتطلع إلى صياغة مستقبل مزدهر للعلاقات بين البلدين.