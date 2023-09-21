اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 06:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير هولندا الجديد بالقاهرة: أتطلع لصياغة مستقبل مزدهر فى مصر البلد النابض بالحياة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 05:16 م
سفير هولندا الجديد بالقاهرة: أتطلع لصياغة مستقبل مزدهر فى مصر البلد النابض بالحياة بيتر موليما
أ ش أ

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أعرب سفير هولندا الجديد لدى مصر، بيتر موليما، عن التطلع إلى "صياغة مستقبل مزدهر معًا في هذا البلد النابض بالحياة .. أرض مصر".
 
وقال موليما -في كلمة له نشرتها السفارة الهولندية بالقاهرة على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم /الخميس/- "بصفتي سفيرًا لهولندا لدى مصر، أنا متحمس لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر وهولندا".
 
سفير هولندا
رسالة سفيرهولندا بالقاهرة بيترموليما
 
وأضاف أنه انطلاقا من عمله كدبلوماسي في العديد من المناصب المتنوعة طوال مسيرته المهنية، فإنه يتطلع إلى صياغة مستقبل مزدهر للعلاقات بين البلدين.

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