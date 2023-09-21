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سعر الجنيه الذهب فى الأسواق اليوم الخميس يسجل 17800 جنيه

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:24 م
سعر الجنيه الذهب فى الأسواق اليوم الخميس يسجل 17800 جنيه الجنيه الذهب
كتب إسلام سعيد

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سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم ارتفاع ملحوظ بحوالي 40 جنيها خلال ال 24 ساعة الماضية مع ارتفاع أسعار الذهب بحوالي 5 جنيهات للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن 17800 جنيها.
 
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بدعم من تحرك إيجابي في سعر الأونصة العالمية، بالإضافة إلى توقف زخم الهبوط الذي سيطر على تحركات الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بينما يظل الترقب هو السمة الأساسية في الأسواق المحلية
 
افتتحت أسعار الذهب عيار 21 جلسة اليوم الخميس عند المستوى 2225 جنيه للجرام وسط ترقب ملحوظ في سوق الذهب لحركة سعر الصرف 
 
ارتفاع الذهب المحلي جاء في ظل تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأونصة في السوق العالمي لتتخطى المستوى 1930 دولار للأونصة.

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