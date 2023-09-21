اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:37 ص
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ولاية ألاسكا فى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نقلت وسائل الإعلام.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أفات فى الأسبوع الماضى بوقوع زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، فى ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأضافت أن مركز الزلزال وقع على بعد 42 كيلومترا جنوب شرقي مدينة أداك بالولاية، وعلى عمق 50 كيلومترا.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وتقع ألاسكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي.


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