وقالت زاخاروفا - فى تصريحات إعلامية ردا على سؤال حول هذا الموضوع "لا، خط سير رحلتنا لا يتضمن أى اجتماعات (مع الجانب الأمريكي)".

وأكدت الدبلوماسية الروسية -وفقا لومالة أنباء تاس الروسية- أنه لا يوجد أي تفاعل مقرر مع المملكة المتحدة أو دول الناتو الأخرى أيضا.

وأضافت: "لدينا اجتماعات مع دول آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ومع الدول الصديقة والمنظمات الدولية".

وافتتح الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر في نيويورك. ويجمع تقليديا رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم. ولأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد-19، يقام الأسبوع الرفيع المستوى دون قيود صحية. إذ يتعين على المشاركين حضور جميع الفعاليات شخصيا، ولا يُسمح برسائل الفيديو. ويترأس لافروف الوفد الروسي.