روتين العناية بالبشرة قبل النوم لنضارة وإشراق فى الصباح

كتبت مروة محمود الياس

روتين البشرة الليلي أصبح عادة يومية للكثير من الفتيات والسيدات، فهذه الخطوات الليلية تضمن إشراقة ونضارة للبشرة، إضافة إلى أنها تساعد على علاج مشكلات البشرة وتصبغاتها والبقع التى تظهر عليها.

فى تقرير نشر بموقع aptmedicalaesthetics أوضح أن روتين البشرة الذي تقوم به السيدات ليلا له العديد من الفوائد أهمها:

الحفاظ على البشرة من التصبغات التى تصيبها طوال اليوم نتيجة الشمس والمؤثرات الخارجية

تقليل علامات الإجهاد وعلامات التقدم فى العمر

للوقاية من جفاف الجلد

الوقايه من البثور وعلاجها

الوقاية من اختلاف لون البشرة وعدم توحيدها

الوقاية من البثور السوداء

والروتين الليلي كما أورده التقرير عبارة عن :

أزيلي ماكياجك جيدا بمزيل ماكياج صحى وسليم ونوعه مناسب لبشرتك

اغسلي وجهك جيدا بالمنظف أو الغسول المناسب له ولا تسرفى فى استخدامه

ضعى المرطب المناسب على بشرتك ووزعيه بشكل جيد ولا تكثرى من كميته

ضعى كريم ما حول العينين المفيد لترطيب منطقة حول العين ومخففا لمظهر الهالات غير الصحية

اهتم بالنوم جيدا ولساعات طويلة للحفاظ على بشرتك نضرة وصحية