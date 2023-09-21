روبرت مردوخ يتنحى عن رئاسة فوكس نيوز و"نيوز كورب" الإخبارية الأمريكية

وكالات

أعلنت شركتى فوكس كورب ونيوز كورب، اليوم الخميس، أن قطب الأعمال الأسترالى روبرت مردوخ سيتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركتى فوكس كورب ونيوز كورب، منهيا بذلك عهدا دام عقودا سينتقل إلى ابنه.

قالت فوكس نيوز كورب، وفقا لما نشرته سى أن أن، إن الانتقال إلى قيادة لاتشلان مردوخ سيكون فعالا فى منتصف نوفمبر. وسيتولى روبرت مردوخ منصب الرئيس الفخرى.

أكد ذلك، إعلان الملياردير الأسترالى الأمريكى روبرت مردوخ، اليوم الخميس، تنحيه عن منصب رئيس مجلس إدارة شركتى فوكس كورب ونيوز كورب الإخبارية الأمريكية.

كتب مردوخ، الملقب بـ"إمبراطور الإعلام" والبالغ من العمر 92 عاما، فى مذكرة للموظفين: "طوال حياتى المهنية، كنت منخرطًا يوميًا فى الأخبار والأفكار، وهذا لن يتغير". وأضاف: "لكن الوقت مناسب بالنسبة لى لتولى أدوار مختلفة، مع العلم أن لدينا فرقًا موهوبة حقًا وقائدًا شغوفًا هو لاتشلان مردوخ الذى سيصبح رئيس مجلس الإدارة".