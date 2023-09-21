رئيس هيئة تعليم الكبار يزور قافلة "أنت الحياة" بالإسماعيلية ويكرم الناجحين

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ، والمحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والدكتورة نورهان سيد عيد رئيس فرع محو الأهمية بالإسماعيلية، أماكن اختبارات محو الأمية بمدرسة المهندس يسري الشعراوي الثانوية للبنات بالقنطرة غرب، وذلك ضمن فعاليات مبادرة أنت الحياة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ضمن محاور المبادرة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القري والريف، لبناء الإنسان المصرى.

وعقب الانتهاء من الجولة التفقدية لفصول امتحانات محو الأمية، التقى الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومرافقيه عدد من الشباب والمتطوعين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة كما تم تكريم عددا من الناجحين فى امتحانات محو الأمية وتم تسليمهم الشهادات فى فرحة عارمة أصابت الناجحين.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة، في محافظة الإسماعيلية الأحد الماضى فعاليات مبادرة "أنتَ الحياة"، والتى تستهدف عددا من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة، وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية.

كما تضمن فعاليات المبادرة استقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفى، وورش لتعليم الحرف اليدوية بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومعرض للكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وغيرها من الخدمات والفاعليات المجانية التي تقام على هامش المبادرة. وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الثالثة عصرا في الفترة من يوم 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.

وتأتى المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر مسؤول متطوعي القنطرة غرب.