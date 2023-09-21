اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 05:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مسجدا وكنيسة تحت الإنشاء بمدينة نويبع

الخميس، 21 سبتمبر 2023 04:40 م
رئيس الوزراء يتفقد مسجدا وكنيسة تحت الإنشاء بمدينة نويبع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في إطار متابعته لموقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدينة نويبع، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير العمل بمشروعي إنشاء مسجد، وكنيسة على الطريق الدائري لمدينة نويبع، داخل الحيز العمراني للمدينة، لخدمة الأهالي.
 
وتفقد مدبولى ومرافقوه أعمال تنفيذ مسجد الصديق الذي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع، على مساحة أرض تم تخصيصها من أملاك الدولة بالمجان لصالح وزارة الأوقاف لإقامة المسجد وملحقاته. كما تابع سير العمل بكنيسة نويبع، التي تم تخصيص الأرض لها من أملاك الدولة، بالمجان، لصالح طائفة الأقباط الأرثوذكس.

مجلس الوزراء

مدينة نويبع

اخبار مصر

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة