اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة بمدينة سانت كاترين

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:05 ص
رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة بمدينة سانت كاترين رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة بمدينة سانت كاترين
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمدينة سانت كاترين، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة.
 
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السُكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، بعد استكمال مشروعات التنمية.
 
كما أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يشهد تنفيذ 21 مجمعاً سكنياً، بإجمالي 546 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 230 م2، مع انشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة، ومسجدا، وكنيسة، ومحال تجارية.

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