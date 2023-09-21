رئيس "القيادة اليمنى" يبحث إطلاق عملية سياسية شاملة باليمن برعاية أممية

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثى ليندركينج، اليوم /الخميس/ فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة للأشقاء فى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلبت المليشيات الحوثية على التوافق الوطنى فى 21 سبتمبر 2014.

كما تطرق اللقاء -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)- إلى الإصلاحات الرئاسية والحكومية، والدعم الدولى المطلوب لتحسين الخدمات، والأوضاع المعيشية، والإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.



كما بحث "العليمي" اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة التى يقودها الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، اللذين يحتفلان هذا العام بمناسبة مرور 95 عاما على تأسيسها، والفرص الواعدة لتوسيعها وتعزيزها فى مختلف المجالات.



وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية، وجمهورية روسيا الاتحادية، والموقف الروسى الواضح فى مجلس الأمن وكافة المحافل إلى جانب الشرعية الدستورية، ومؤسساتها الوطنية.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسى عن موقف موسكو الثابت إلى جانب اليمن وشعبه، ودعم كافة الجهود والمبادرات الرامية لوقف الحرب، واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية فى البلاد.



ومن جهة أخرى، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني، اليوم مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي،على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، وآفاق تعزيزها فى مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع اليمني، بما فى ذلك جهود الوساطة الحميدة التى يقودها الأشقاء فى سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.