وقدمت بيفيه -في كلمة ألقتها أمام نواب مجلس الشيوخ الفرنسى اليوم الخميس- الشكر للملك تشارلز عن زيارته إلى فرنسا مؤكدة على عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

ورحبت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية بالروابط بين فرنسا والمملكة المتحدة منذ أكثر من قرن من أجل الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقالت "معا سنمضى قدما وسندفع العالم إلى الأمام بشأن الحفاظ على البيئة".

بدوره، أشاد جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، بهذه الزيارة التاريخية للملك تشارلز الثالث ، والتي يلقي كلمة خلالها أمام نواب مجلس الشيوخ الفرنسي، وهى سابقة لملك بريطانى، مؤكدا أن المملكة المتحدة فتحت الطريق أمام النظام البرلماني الحديث".

وأشار إلى أن "مصير المملكة المتحدة يظل مرتبطا بشكل وثيق بمصير قارة أوروبا، ولم يغير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى شيئا.

وكان الملك تشارلز قد أكد في كلمته على متانة العلاقات البريطانية الفرنسية وقال :"أتعهد ببذل كل ما في وسعي لتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة وفرنسا، فإن "إمكانياتنا معا غير محدودة"، مشيرا إلى ماوصفه بـ"التفاهم الودي" الفرنسي البريطاني الجديد، متمنيا أن يلتزم البلدين باتفاقية الاستدامة من أجل الاستجابة بشكل أكثر فعالية للظروف الطارئة التي تطرأ على العالم فيما يتعلق بالمناخ والتنوع البيولوجي.