حياة كريمة.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية "7" بمركز المنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية 7 بمركز المنيا، والتى بدأت أمس الأ ربعاء، وتستمر اليوم.

واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين فى اماكنهم وتنفيذا لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية.