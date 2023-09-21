حملات تموينية فى الغربية على مصانع الحلوى 

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية ، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات، ضمت أحمد البسطويسى مديرعام الإداره العامة للتجارة الداخلية، والدكتورة ولاء رشاد شاهين مدير عام الرقابة التجارية، وأحمد الحواله، وجورج غطاس المفتشين بإدارة الرقابة التجارية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

اسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلوى جافة بطنطا، وتم التحفظ على حلوى جافة بكمية 5000 خمسة الاف قطعة حلوى جافة، جارى سحب عينات للتحليل للتأكد من صحتها للاستهلاك من عدمه.

كما تم ضبط مصنع حلوى والتحفظ على كمية 2000 قطعة حلوى جافة، بدون بيانات ومجهولة المصدر، وجاري سحب عينات للتحليل كما تمكنت الحملة، من ضبط 1000 قطعة حلوى المولد، بدون بيانات ومجهولة المصدر، بداخل مصنع حلوى جافة.

كما قامت الحملة بتحرير 2 محضر بيع بأزيد سجائر، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ،تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.