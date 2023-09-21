اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:00 م
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حبس متهم ببيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات المشفرة بالموسكى 4 أيام

الخميس، 21 سبتمبر 2023 02:56 م
حبس متهم ببيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات المشفرة بالموسكى 4 أيام متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس مدير محل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة سرقة حقوق ملكية فكرية. 
 
وواصلت أجهزة الأمن مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وعثر بداخل مخزن ملحق بالمحل على (300 جهاز "ريسيفر" لفك القنوات الفضائية المشفرة)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

سرقة حقوق ملكية فكرية

الموسكى

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