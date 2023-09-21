وكتب كليتشكوف على قناته في (تلجرام)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، "تم التصدي لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة أورلوف، حاولتا مهاجمة منشآت مجمع الوقود والطاقة".

وأوضح حاكم المقاطعة، أنه بحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار إثر هذه المحاولة.

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.