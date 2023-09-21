جامعة بنها الأهلية بالعبور تفتح باب التقديم المباشر لكليتى العلاج الطبيعى والهندسة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، فتح باب التقديم الورقي المباشر لعدد محدود من مقاعد كليتي العلاج الطبيعي والهندسة، لاستكمال السعة القصوى في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وكشفت الجامعة، في بيان لها، أن التقديم المباشر للكليتين سيكون وفقاً للحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 76%؜ ثانوية عامة مصرية، و80% الشهادات العربية والأجنبية، وكلية الهندسة 68% ثانوية عامة مصرية، و70% الشهادات العربية والأجنبية، موضحة أنه سيتم غلق باب التقدم عند استكمال المقاعد المحدودة الشاغرة بالكليات، وتحسب أولوية شغل تلك المقاعد طبقا لأسبقية الدفع.

والمستندات المطلوبة للتقديم المباشر لكليتي العلاج الطبيعي والهندسة هي: