اليوم السابع
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تنفيذ معسكرات وأنشطة كشفية داخل قرى حياة كريمة فى محافظة بنى سويف

الخميس، 21 سبتمبر 2023 04:00 ص
تنفيذ معسكرات وأنشطة كشفية داخل قرى حياة كريمة فى محافظة بنى سويف جانب من الأنشطة
بنى سويف هانى فتحى

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أكد هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، تنفيذ عدد من المعسكرات والأنشطة الكشفية داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل قرى مركزى ببا وناصر.

 

وأوضح الجبالى لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وإدارة تنمية النشء نفذت معسكر الأنشطة الكشفية داخل مركز شباب طنسا بنى مالو التابع لإدارة شباب ببا، مشيرًا إلى أن المعسكر شمل التنفيذ للأنشطة الكشفية بحضور شعبة الكشافة مركز شباب صلاح سالم وشعب المرشدات والزهرات مركز شباب مدينة ناصر.

 

وأضاف هشام الجبالى، أن الأنشطة تشمل سباقات عدو - تدريبات كشفية على معلومات عامة - أغانى وصيحات كشفية حفل سمر بمشاركة الشعب المشاركة، بحضور مدربى الشعب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وإشراف هشام الجبالى مدير عام الشباب والرياضة، وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، وعلى حسن مدير إدارة تنمية النشء، محمد سلطان مسؤل الشعب الكشفية ورائد رمضان مدير إدارة ببا.


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