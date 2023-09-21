تضامن الغربية: قافلة طبية جديدة لدعم المرضى الأكثر احتياجا بـ4 قرى

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، بالتعاون مع جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة استهدفت توقيع الكشف الطبي على (90) مريض ومريضة من غير القادرين بقرية كفر سبطاس مركز طنطا، وقريتى كفور بلشاى وكفر المحروق بمركز كفر الزيات، وقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك تنفيذأ لتعليمات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء ضمن حزمة من المساعدات والدعم في إطار خطة عمل مكتمله، أولها المنظومة الطبية المعنية بتقديم الخدمات الطبية لدعم جهود الدولة ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر، عيون، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامه، أطفال، باطنة، مسالك" وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 44حالة .

وأوضح أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.