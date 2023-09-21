تداول 13 ألف طن و 723 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 723 شاحنة و 153 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 287 شاحنة و 78 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 436 شاحنة و 75 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية، القاهرة وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، وغادرت العبارة امل.

وشهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و 280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1590 راكبًا بموانيها



