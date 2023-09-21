"تجارية كفر الشيخ" تشيد بوقف تصدير البصل وتوجه بالالتزام بموعد صرف الحصص التموينية

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، البقالين التموينيين من منتسبي الغرفة، إلى أنه تم وقف «سيستم» برنامج صرف الحصص التموينية حتى 24 من الشهر الجاري، كما سبق وأن أحاطت الغرفة منتسبيها من البقالين التموينيين.

وشدد عبد الغفار على البقالين التموينيين بدائرة الغرفة بعدم صرف المقررات بدون بطاقة تموينية وذلك للأهمية، وبأن هناك غرفة عمليات سوف تشكل بعد يوم 24 لمتابعة هذا الأمر.

وأكد عبدالغفار أنه يثمن رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة 3 شهور، وذلك في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقال عبدالغفار، إن القرار يصب في مصلحة المواطن حيث أن وقف تصدير البصل حتي نهاية العام يؤدي إلي وفرة المعروض في الأسواق وبالتالي انخفاض السعر، ومع بداية العام سوف يتم دخول المحصول الجديد من البصل مما يعني وفرة في المعروض.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ أن هناك متابعة يومية من شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة لاسعار والعمل علي توازن الاسعار، مشيرًا إلي أن هناك انخفاض في أسعار بعض السلع تتماشي مع برنامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.