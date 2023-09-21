بيرو تعلن الطوارئ لمكافحة انعدام الأمن بعد سلسلة من العنف والجرائم

فاطمة شوقى

أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ في 9 مناطق، اثنتان في ليما وواحدة في بيورا، وذلك لوقف الفوضى العارمة التي اجتاحت البلاد بعد سلسلة من العنف والجرائم ، بحسب الرئيسة دينا بولوارت.

وأكدت رئيسة بيرو أن الجيش سيدعم الشرطة الوطنية في مهام مكافحة الجريمة في المقاطعات التسع في البلاد، بما في ذلك منطقتان في ليما، والتي تم إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الانفلات الأمني ​​للمواطنين.

وقالت بولوارت لوسائل الإعلام البيروفية من نيويورك، حيث سافرت للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الجيش، كما يسمح إطاره القانوني، سيدعم الشرطة".

أضفت الحكومة البيروفية الطابع الرسمي على مرسوم أعلن حالة الطوارئ في منطقتين في ليما وسبع مناطق في منطقة بيورا الشمالية لمكافحة انعدام الأمن في الشوارع بدعم من الشرطة الوطنية والجيش.

ووفقًا للمرسوم المنشور في طبعة استثنائية من نشرة اللوائح القانونية، فإن المناطق التي أعلنت حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا هي سان مارتين دي بوريس وسان خوان دي لوريجانتشو في ليما؛ وكذلك سولانا، وبيلافيستا، وماركافيليكا، وساليترال، وكيريكوتيلو، وإجناسيو إسكوديرو، وميجيل تشيكا، في المنطقة الشمالية من بيورا.

وقال بولوارت، في هذا الصدد، إن الأولوية بالنسبة لحكومته هي معالجة مسألة انعدام أمن المواطنين، وهي ليست من الأمس أو اليوم، بل هي تاريخية"، وعزت ذلك إلى أن بلاده كانت لديها "سلطات سابقة" والحكومات التي لم تعرفها تحضر".

وبهذا المعنى، طلب من مواطنيها التريث قليلا لمعرفة نتائج إجراء الطوارئ الذي قال إنه "مدروس جيدا" نظرا "لحاجة السلطات المحلية التي طلبت من السلطة التنفيذية التدخل".

واتخذت حكومة بيرو هذا القرار بعد تعرض ملهى ليلي في سان خوان دي لوريجانشو لهجوم يوم الجمعة الماضي من قبل مجهولين باستخدام عبوة ناسفة، في عمل أدى إلى إصابة 10 أشخاص، بحسب وزارة الصحة.