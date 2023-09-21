بولندا: لا نقوم حاليًا بتسليم أوكرانيا سوى الأسلحة والذخائر المتفق عليها سابقًا

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قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، إن بلاده لا تقوم حاليا سوى بتسليم أوكرانيا الأسلحة والذخائر التى تم الاتفاق عليها سابقا فى الاتفاقات الموقعة مع كييف.

وأوضح مولر -فى تصريحات لوكالة أنباء باب البولندية اليوم /الخميس/- أن الفترة الأخيرة شهدت سلسلة من التصريحات غير المقبولة من قبل أوكرانيا.

وأضاف: "فى سياق الأسئلة المتعلقة بتوريد الأسلحة والذخائر، أستطيع أن أقول لكم إن بولندا تنفذ فقط عمليات تسليم الذخيرة والأسلحة المتفق عليها مسبقا مع أوكرانيا".



وقال مولر: "نذكركم أنه فى الأشهر الأولى من الحرب، زودت بولندا الدبابات والمركبات المدرعة والطائرات والذخيرة التى كانت أساسية لمنع روسيا من مهاجمة أوكرانيا وربما دول الاتحاد الأوروبى الأخرى - بما فى ذلك بولندا".



تأتى هذه التصريحات تعليقا على الأخبار التى وردت خلال الساعات الماضية والتى أفادت بأن بولندا ستتوقف عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.



وكان رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى أعلن أمس /الأربعاء/ أن بلاده توقفت عن تسليح أوكرانيا لكى تركز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة.

وقال مورافيتسكي: "توقفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة".



يشار إلى أن بولندا كانت فى طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا ومن أبرز مزوديها بالأسلحة منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى فبراير 2022 .. كما أن بولندا تستضيف نحو مليون لاجئ أوكرانى استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.