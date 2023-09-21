بعثة التمثيل التجارى تبحث فرص الاستثمار فى السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة

كتب إسلام سعيد

استكمالاً لفعاليات البعثة الاستشكافية التي تم تنظيمها إلى العاصمة البلغارية صوفيا خلال يومي 19 و20 سبتمبر الجاري برئاسة وزير مفوض/ يحيي الواثق بالله- وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري - ومشاركة ممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل بهدف جذب الفرص الاستثمارية والارتقاء بمستوى التعاون بين مصر وبلغاريا في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها،

والتقى يحيي الواثق بالله والوفد المرافق له بصحبة خالد عمارة- سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا الدكتور/ Nikola Konstantinov- المدير التنفيذي لمعهد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي البلغاري (INSAIT)- بمقر قرية صوفيا التكنولوجية (Sofia Technological Park) بهدف بحث فرص التعاون مع المعهد والنظر في مدى إمكانية التعاون بين المعهد والجهات المناظرة في مصر للاستفادة من خبرة علماء المركز في اجتذاب الشباب الواعدين في مصر في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المهلومات ولغة الآلة للحصول على فرص تدريبية بالمعهد.

كذلك تم عقد اجتماع مع Rosen Daskalov- المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Sin Car البلغارية بمقر السفارة المصرية في بلغاريا- وهي إحدى الشركات الرائدة التي تم تأسيسها في عام 2011 في مجال صناعة السيارات الكهربائية وسيارات السباق ذات التقنية العالية بهدف بحث آفاق التعاون مع الشركة ومدى إمكانية اجتذاب استثماراتها إلى مصر، حيث قدم المدير التنفيذي للشركة عرضاً تقديمياً بحضور السيدة وزيرة الاقتصاد والتجارة البلغارية السابقة تناول خلاله خلفية عن الشركة ونماذج السيارات التي قامت بتصنيعها، كما قدم

ممثل الهيئة العربية للتصنيع عرضاً تقديمياً عن الشركة وقدراتها التصنيعية.

وفي نهاية فعاليات اليوم الثاني للزيارة، تم عقد مقايلة مع Tsvetan Simeonov- رئيس غرفة التجارة والصناعة البلغارية- وعقد اجتماع مائدة مستديرة للوفد المصري شارك به ممثلو مجتمع الأعمال البلغاري من شركات عاملة بمجال الطاقة المتجددة والسيارات وعدد من الصناعات الأخرى. وقد ألقى السيد رئيس التمثيل التجارى خلال الاجتماع كلمة تناول فيها تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلغاريا، وأبرز الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للاستثمار بالإضافة إلى الإشارة إلى الاستراتيجيات التي تم تبنتها في قطاع الصناعة ومجال البيئة لإحداث نقلة نوعية بهذه المجالات. كما قدم طارق هاشم- مدير إدارة الترويج بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضاً تقديمياً عن إمكانات المنطقة والامتيازات التي يتم منحها للشركات المستثمرة بالمنطقة، كذلك قدم المهندس/ أشرف خليل- ممثل الهيئة العربية للتصنيع عرضاً تقديمياً عن إمكانات الهيئة وقدرتها التصنيعية.