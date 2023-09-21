اليوم السابع
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بايدن يغادر مؤتمرا صحفيا مع رئيس البرازيل دون أن يصافحه.. فيديو

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:18 ص
بايدن يغادر مؤتمرا صحفيا مع رئيس البرازيل دون أن يصافحه.. فيديو الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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في موقف مُحرج، ترك الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، على المنصة بدون أن يصافحه خلال مؤتمر صحفي عقده الزعيمان على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وظهر بايدن في نهاية المؤتمر وهو يُحيي الحضور قبل أن يستدير ويُغادر القاعة بينما كان يستعد رئيس البرازيل لمصافحته.

وظهرت علامات الاستغراب على لغة جسد رئيس البرازيل إذ قام بإشارة بيده تُشير إلى الخروج من القاعة قبل أن يهم بالمغادرة.

 

وكان بايدن قد أشاد بالعلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل بشأن قضايا تشمل العمل وتغير المناخ عندما التقى لولا دا سيلفا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء.

 


بايدن

رئيس البرازيل

لولا دا سيلفا

الجمعية العامة للأمم المتحدة



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