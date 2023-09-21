باكستان: إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى الأسبوع الأخير من شهر يناير 2024

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أعلنت مفوضية الانتخابات فى باكستان، اليوم /الخميس/، إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل.

وقالت المفوضية -حسبما نقلت صحيفة دون الباكستانية- إن القائمة النهائية للدوائر الانتخابية سيتم الإعلان عنها فى 30 من شهر نوفمبر القادم، مضيفة أن الانتخابات ستجرى فى الأسبوع الأخير من شهر يناير بعد استكمال برنامج الحملة الانتخابية الذى يستمر 54 يوما.



وكان من المقرر إجراء الانتخابات فى نوفمبر القادم أى فى غضون 90 يوما بعد انتهاء ولاية البرلمان فى أغسطس الماضي، لكن مفوضية الانتخابات قالت إنها بحاجة لمزيد من الوقت للاستعداد لعملية التصويت.



وتشهد باكستان اضطرابات سياسية متفاقمة منذ أبريل 2022، عندما تمت إقالة رئيس الوزراء فى ذلك الوقت عمران خان من منصبه من خلال تصويت برلمانى بحجب الثقة .. وقد تم القبض على خان فى أوائل أغسطس الماضى لمواجهته اتهامات فساد وتم سجنه بعد أن أدانته المحكمة وقضت بسجنه لمدة ثلاث سنوات.