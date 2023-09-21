اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 01:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

انتشال جثمان طفل مجهول الهوية من ترعة بالمنصورة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:04 م
انتشال جثمان طفل مجهول الهوية من ترعة بالمنصورة ترعة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الانقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان طفل مجهوله الهوية، من مياة ترعة المنصورية بجوار كوبرى عزبه الصفيح بمنطقة «النهضة» بالمنصورة.
 
وجري نقل الجثة الى مشرحة المستشفى الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.
 
تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من اهالي منطقة عزبة الصفيح « النهضة» بوجود جثة طفل طافية بالمياة.
 
انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، وقوات الانقاذ النهري وسيارة الاسعاف الي مكان البلاغ.
 
وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري ونقلت الي مشرحة المستشفي الدولي بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة وكلفت ادارة البحث الجنائي بمراجعة بلاغات الاختفاء مع مواصفات جثة الطفل التي تم انتشالها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف تفاصيل الحادث.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

الدقهليه

اخبار الحوادث

قسم ثان المنصورة

غرق طفل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة