انتشال جثمان طفل مجهول الهوية من ترعة بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الانقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان طفل مجهوله الهوية، من مياة ترعة المنصورية بجوار كوبرى عزبه الصفيح بمنطقة «النهضة» بالمنصورة.

وجري نقل الجثة الى مشرحة المستشفى الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من اهالي منطقة عزبة الصفيح « النهضة» بوجود جثة طفل طافية بالمياة.

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، وقوات الانقاذ النهري وسيارة الاسعاف الي مكان البلاغ.

وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري ونقلت الي مشرحة المستشفي الدولي بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة وكلفت ادارة البحث الجنائي بمراجعة بلاغات الاختفاء مع مواصفات جثة الطفل التي تم انتشالها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف تفاصيل الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.