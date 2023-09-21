انتشال جثة طالب تعرض للغرق في نهر النيل بمدينة أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة طالب تعرض للغرق في نهر النيل بأطفيح، بعد عدة أيام من غرقه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بأطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طالب تم تحديد هويته لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وعقب مرور عدة أيام، عصر على جثته، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.