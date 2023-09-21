اليابان تطرح لقاحا معدلا لمكافحة متحور أوميكرون تحسبًا لارتفاع الإصابات

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أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم /الخميس/ عن طرح لقاح محدث لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يستهدف البديل الفرعى أوميكرون XBB.1.5 فى جميع أنحاء البلاد استعدادًا لارتفاع متوقع فى الإصابات فى عطلات نهاية العام.

وأفادت الوزارة - فى بيان نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية عبر موقعها الإلكترونى - أن حملات التطعيم المجانية، والتى يكون أى شخص مؤهل فيها يتجاوز عمره الستة أشهر أو أكبر، ستستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل، مع تشجيع كبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر على الحصول على جرعة الحماية.



ويُعرف المتغير الفرعى XBB.1.5 بالطفرات التى يبدو أنها تساعده على تجنب دفاعات الجسم المناعية وتحسين قدرته على غزو الخلايا.. ويُعتقد أيضًا أن اللقاح المحدث فعال ضد متغير أوميكرون الفرعى EG.5.1 الذى انتشر فى اليابان مؤخرًا.



وكان ينبغى على متلقى الجرعة المعززة - التى تصنعها فى الغالب شركتا فايزر وموديرنا الأمريكيتان - الانتظار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من آخر تطعيم ضد فيروس كورونا الجديد، غير أن بإمكانهم أيضًا الحصول على لقاح الأنفلونزا فى نفس الوقت.



وتشهد بعض المناطق تأخيرًا فى بدء التطعيمات اعتمادًا على حالة تسليم اللقاح.. وقد يكون التطعيم هذا الخريف هو الفرصة الأخيرة للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا فى اليابان مجانا، حيث من المقرر أن تنهى الحكومة فى مارس المقبل إجراءاتها الخاصة التى سمحت للجمهور بالحصول على التطعيمات دون مقابل ، بحسب الصحيفة.



وكانت الحكومة اليابانية أعلنت الأسبوع الماضى عزمها تخفيض دعمها المجانى لمرضى كورونا خلال الفترة المقبلة إلى نفس فئة الأمراض المعدية الشائعة مثل الأنفلونزا الموسمية.



وتدرس وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تحويل حالة التطعيمات ضد فيروس كورونا إلى برنامج تلقيح منتظم، حيث تقدم جرعات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق وغيرهم من السكان المعرضين للخطر الشديد للحصول على جرعة واحدة بين الخريف والشتاء.