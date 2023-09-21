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ببنكى الأهلى ومصر..

الوطنية للانتخابات تسمح لمرشحى الرئاسة بفتح حساب بنكى لمراقبة إنفاق الدعاية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 02:53 م
الوطنية للانتخابات تسمح لمرشحى الرئاسة بفتح حساب بنكى لمراقبة إنفاق الدعاية الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادي

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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، البنك الاهلى المصرى وبنك مصر أمام المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، لفتح حسابات بها للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتلقى تبرعات وفقا لقانون الانتخابات.
 
وتتضمن ضوابط تلقي المرشحين للتبرعات، الآتى : حددت لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
 
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلـك خـلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. 
 
 
 

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