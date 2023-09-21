وكتبت شركة "بي إل إس إنترناشيونال سيرفيسز" (وهي شركة هندية تقدم الخدمات) على موقعها الإلكتروني - حسبما ذكرت صحيفة "إنديان اكسبرس" الهندية اليوم الخميس، "إشعار مهم من البعثة الهندية: لأسباب تشغيلية، اعتبارا من 21 سبتمبر 2023، تم تعليق خدمات التأشيرات الهندية لحين إشعار آخر".

وكانت السلطات الهندية قد حذرت مواطنيها امس الأربعاء من زيارة مناطق من كندا بعد الجدل والخلاف الدبلوماسي بشأن مزاعم بتورط نيودلهي في مقتل انفصالي من "السيخ". وطالب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اول امس الثلاثاء، الهند بأن "تأخذ على محمل الجد قضية مقتل زعيم للسيخ في غرب كندا".

يذكر أن التوتر تصاعد منذ أن قال رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" الاثنين الماضي إن بلاده تحقق في "اتهامات معقولة" بشأن احتمال تورط عملاء للحكومة الهندية في مقتل هارديب سينغ نيجار في كولومبيا البريطانية في يونيو الماضي.