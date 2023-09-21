المنيا تستعد للعام الدراسى الجديد.. و14 مدرسة جديدة تدخل الخدمة الأبرز

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك لاستقبال حوالى 1499034طالبا وطالبة، وتواصل جميع المدارس بمحافظة المنيا فى مختلف الإدارات أعمال الصيانة، من أعمال دهانات وصيانة دورات المياه، والفصول والمقاعد الخشبية، والإنارة، وغيرها من أعمال الصيانة، بالإضافة إلى الاجتماعات المكثفة، وقيام اللجان المشكلة بعمل زيارات للمدارس للوقوف على أعمال الصيانة بها، لتكون تلك المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب.

قال حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم عقد العديد من الاجتماعات بمديرى الإدارات التسع بالمحافظة وكذلك الموجهين العموم للمواد الدراسية، ومديرى المدارس الرسمية والمتميزة للغات وأعضاء المتابعة الفنية، وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة فى أكتوبر المقبل.

وأضاف مدير المديرية أن عدد المدارس المنتظر دخولها الخدمة التعليمية وافتتاحها مع انطلاق الدراسة 14 مدرسة وأن عدد المدارس بمحافظة المنيا 3251 مدرسة بعدد طلاب 1499034 طالبا وطالبة، وقد تم التوجيه بضرورة تشكيل لجان المتابعة ومتابعتها لجميع المدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة، متابعة الجدول المدرسى والإشراف اليومى والتكليفات بكل مدرسة وأيضا متابعة إجراءات الصيانة الشاملة والمتوسطة للمدارس، وتجهيزات المدارس من أساس ومرافق، وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم منتج تعليمى متميز لأبنائنا الطلاب.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية قيام الموجهين العموم بالانتهاء من أعمال الحصر بالزيادة والعجز بكل مدرسة، وكذلك موقف الكتب المدرسية فى كل مدرسة، وتحقيق الانضباط مع التشديد على إزالة أى صعوبات قد تعيق العملية التعليمية.

هذا وتواصل العديد من المدارس بمختلف الإدارات التعليمة أعمال الدهانات الخاصة بواجهات المدارس وأيضا الفصول، كما يتم عمل فحص شامل لأعمال الإنارة بداخل الفصول وخارجها، والتأكد من التهوية الجيدة فى الفصول. وقيام اقسام التربية البيئية والسكانية والصحية على مستوى المحافظة بتوفير بيئة آمنة لكل طلاب وطالبات مدارس المحافظة، وتدريب متدربين من التعليم من مختلف مدارس المنيا على الإسعافات الأولية وتوفير غرف عزل بالمدارس، بالإضافة إلى دعم المدارس بالزائرات الصحيات.

يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم قد عقد اجتماعا مع مديرى المدريات أكد خلاله على ضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسى جديد منتظم وآمن وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي

مع ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم.

وتم إتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوى، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسى بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية مع حظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم، وكذلك تفعيل معارض "أهلا مدرستى" للأدوات المدرسية بأسعار مناسبة على مستوى الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.



أعمال الصيانه بالمدارس بالمنيا



وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا من إحدى اللقاءات