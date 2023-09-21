الملك تشارلز أمام مجلس الشيوخ الفرنسى: "معا ندعم أوكرانيا ونواجه تغير المناخ"

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الملك تشارلز ملك بريطانيا موقفه الثابت الداعم للشعب الأوكراني في صراعه مع روسيا خلال خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ الفرنسى، مشيدا بالتعاون العسكرى الفرنسى البريطانى، الذى أصبح ضروريا فى مواجهة ما أطلق عليه "العدوان غير المبرر على قارتنا".

وقال الملك تشارلز فى كلمة ألقاها أمام نحو 300 برلماني فرنسي، في سابقة هي الأولى لملك بريطاني: "معا، نقف إلى جانب الشعب الأوكراني"، مؤكدا تصميم البلدين الراسخ على أن تنتصر أوكرانيا.

وفي كلمته التى ألقى جزءا منها بالفرنسية، قدم تشارلز الثالث الشكر لفرنسا على كلمات الثناء التي تلقاها بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية، وقال: "لا أستطيع أن أصف لكم ما تعنيه هذه الكلمات بالنسبة لي ولعائلتي"، شاكرا الشعب الفرنسي.

وأضاف الملك: "آمل أن يلهمنا هذا على مواصلة بناء العلاقات بين بلدينا، مشيرا إلى أنه في كل مرة يزور فيها فرنسا يتفاجأ بحفاوة الترحيب.

وتحدث الملك تشارلز الثالث عن التحدي الذي يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ، وأصر على دور الحكومات والمواطنين والقطاع الخاص في هذا الشأن، وقال: "يمكن للشركات أن تلعب دورا أساسيا".

وتابع: "أتعهد ببذل كل ما في وسعي لتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة وفرنسا، فإن إمكانياتنا معا غير محدودة"، مشيرا إلى ما وصفه ب"التفاهم الودي" الفرنسي البريطاني الجديد، متمنيا أن يلتزم البلدين باتفاقية الاستدامة من أجل الاستجابة بشكل أكثر فعالية للظروف الطارئة العالمية فيما يتعلق بالمناخ والتنوع البيولوجي.

وأضاف: "تعمل حكومتانا في شراكة لمواجهة العديد من التحديات على مستوى دولي، ولكن شعبنا هو المحرك الحقيقي لعلاقاتنا"، معربا عن سعادته برؤية الدولتين يواجهان بعضهما البعض خلال بطولة كأس العالم للرجبي (المقامة حاليا في فرنسا) متمنيا أن يفوز الأفضل".