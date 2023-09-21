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"المصل واللقاح": تطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا ضرورى قبل دخول المدارس

الخميس، 21 سبتمبر 2023 04:00 م
"المصل واللقاح": تطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا ضرورى قبل دخول المدارس لقاح الانفلونزا
كتبت فاطمة خليل

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تقلب الفصول من أكثر الفترات التى ينتشر بها الأمراض، ومع موسم الخريف تزداد الإصابة بفيروسات تنفسية عديدة وأخطرها الأنفلونزا؛ لذا يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية.
أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ "اليوم السابع" على ضرورة حصول الأطفال على لقاح الأنفلونزا قبل دخول المدارس لحمايتهم من هذا المرض، خاصة أن الأطفال وكبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا لضعف جهازهم المناعي.
 
وأوضح الحداد أن الأنفلونزا فيروس خطير وله مضاعفات خطيرةا، وأشار إلى أن الدولة المصرية توفر كل سنة لقاحات ضد الأنفلونزا، لأن فى هذا الموسم يزداد الإصابة بها.وأوضح أن لقاح الأنفلونزا هذا العام عبارة عن لقاح رباعى أى يحتوي على أخطر 4 فصائل انفلونزا ويمكن الحصول عليه من عمر 6 أشهر فما فوق.
وأكد أن تطعيم الأنفلونزا يمكن تأجيله إذا ارتفعت حرارة الطفل ولا يجب أن يحصل عليه من يعاني من حساسية البيض أو متلازمة الشلل الرباعي.وأضاف أن اللقاح يمكن أن تحصل عليه الحوامل .
 
وتابع الدكتور أمجد الحداد قائلا إن اللقاح يحمى من الأنفلونزا فقط ولا يحمى من نزلات البرد البسيطة، حيث إن الانفلونزا مرض سريري يسبب ارتفاع درجة الحرارة  وتكسير فى العظم لكن البرد فيروس بسيط لا يسبب مضاعفات مثل الأنفلونزا.

المصل واللقاح

لقاح الانفلونزا

امراض الخريف



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