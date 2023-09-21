المشدد 15 سنة لنجار حاول تمرير حشيش لشقيقه داخل قسم شرطة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الحليم والمستشار محمد عبد العزيز، وسكرتير المحكمة فايز القطعاني، بمعاقبة المتهم " ك.ف.ع" غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بغير قصد في غير الاحوال المصرح بها قانونيا .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 1183 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم ، عقب محاولته ادخال مواد مخدرة ،داخل ماكولات لأحد المحبوسين بديوان القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أنه حال قيام ضباط القسم بمباشرة عملهم ، بالتفتيش علي الاطعمه ، وعقب تفتيش المتهم " ك.ف.ع " نجار ، تمهيدا للسماح له بزيارة شقيقة المحبوس بديوان قسم شرطة الرمل ثان، عثر بحوزته علي ماكولات معلبه ، تحوي قطعة حشيش ،فتم ضبطه وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة، بقصد إدخالها لديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي ،أن القطعة المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 4.55 جراما، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.