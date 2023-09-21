المحافظ يبحث إنشاء فرع لمعهد السالزيان دون بوسكو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بمكتبه اليوم الخميس، الأب بيدرو رئيس قطاع معهد السالزيان دون بوسكو، ويوسف نجيدة رئيس والوفد المرافق لهما؛ لبحث إنشاء فرع للمعهد بمحافظة الإسماعيلية من أجل خدمة إقليم القناة وسيناء.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وخلال اللقاء، رحب "بشارة" بالوفد وزيارته لمحافظة الإسماعيلية واختياره لها لما تتمتع به من مقومات إنتاجية وزراعية.

وأكد "بشارة" على تقديره لقطاع التعليم وخاصة التعليم الفني، فهو عماد التنمية والتقدم الاقتصادي للدولة وذلك وفقًا لخطة التنمية المستدامة مصر 2030 من أجل تأهيل الشباب وإمداد السوق بخريجين متخصصين في المجالات الفنية.

وحرص "بشارة" على ضرورة الاهتمام بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذا إلي جانب دراسة إنشاء فرع للمعهد منوط بأساليب الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا الري الحديث واستخدام الذكاء الاصطناعي في الري، وخاصة أن محافظة الإسماعيلية تتميز بالمحاصيل الزراعية والخضروات ذات الجودة العالية، منها المانجو والبرتقال والفراولة.

من جانبه، وجه رئيس قطاع معهد السالزيان دون بوسكو، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، متمنيًا مزيدًا من التعاون مع محافظة الإسماعيلية في خدمة وتطوير التعليم الفني والورش الإنتاجية.

كما وجه رئيس قطاع معهد السالزيان دون بوسكو الدعوة لشباب الاسماعيلية من المهندسين والفنيين الباحثين عن فرص عمل وذلك لحضور الملتقي التوظيف يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر الجاري بمقر المعهد بشبرا بالقاهرة.

يذكر أن معهد السالزيان دون بوسكو هي مدرسة ثانوية فنية إيطالية يعمل على تثقيف الشباب المصريين في المجال التقني والمهني من خلال تقديم العديد من برامج الدراسة التدريبية المبنية على معايير إيطالية عالية الجودة وتؤدي إلى الحصول على دبلوم رسمي معترف به من قبل السلطات الإيطالية والأوروبية والمصرية.

ويعتمد النظام التعليمي في المعهد على إعداد فنيين وتقنيين مؤهلين على مدار دورة أكاديمية منتظمة مدتها 5 سنوات (ITI) أو دورة أكاديمية مدتها 3 سنوات (IPI)، والمعهد له فرعان أحدهما في الإسكندرية والآخر في منطقة شبرا بالقاهرة.

يأتى ذلك تنفيذا لخطة وتوجيهات الدولة بتطوير وتشجيع التعليم الفني وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة، بما يخدم المشروعات المستقبلية.





