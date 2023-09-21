المجلس الصحى: المبادرات الرئاسية تهدف إلى تقديم خدمة طبية تليق بالمصريين

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحى المصرى، خلال مؤتمر الدلائل الاسترشادية للأنف والأذن والحنجرة والسمع والاتزان، والمنعقد حاليا بالقاهرة، إن المجلس الصحى المصرى تم إنشاؤه على غرار المجلس الصحى البريطاني، وإن هدف المجلس الصحى في مصر هو تدريب الأطباء ورفع مستوى الطب في مصر في مختلف التخصصات الطبية مع رفع المستوى العلمى لهم، مضيفا، أنه يهدف المجلس أيضا إلى التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحى مع الهيئات الصحية في مصر وخارجها.



الاطباء خلال المؤتمر

وأضاف: لقد سلطت جائحة كورونا الضوء على أهمية التعاون والتكيف في المجال الصحى، وبينما نجتاز هذه الأوقات الصعبة فإننا نهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة، موضحا: "أننا قمنا بعمل سجل قومى للأورام لرصد السرطانات الموجودة في مصر، وتسجيل معدلات الإصابة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".

وأشار إلى أنه في الطب البيطرى سيتم إنشاء سجلات قومية للأمراض كلها التي تصيب الحيوانات على غرار السجل القومى للأورام، وذلك بعد أن سلطت جائحة كورونا الضوء على الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

وأضاف أنه من حق كل مواطن مصري الحصول على الرعاية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، موضحا أن المبادرات الرئاسية، وإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل كلها تتجه نحو خدمة المواطن المصرى، وقد تم إنشاء المجلس الصحى المصرى وهو هيئة عامة خدمية واقتصادية، تابعة لرئيس الجمهورية هدفها تدريب الأطباء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مصر، مشيرا إلى أن الطب البيطرى رغم أنه تابع لوزارة الزراعة، ولكن الذى يمنح ترخيص مزاولة المهنة من الأطباء البيطريين هي وزارة الصحة.



د حسين خالد

من جانبه قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك زيادة في أسعار الادوية، لذلك فإن الارشادات الطبية بالإضافة إلى أن لها مردود اخلاقى، فهى أيضا لها مردود اقتصادى من خلال ترشيد تكلفة العلاج على المريض والدولة ، موضحا انه في مجال الأورام نحاول ان نقوم بهذا الجهد، وذلك من خلال اصدار خطوط استرشادية لعلاج المرضى قابلة للتطبيق ومناسبة للمريض المصرى.