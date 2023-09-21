القوات الأوكرانية تدمر قاعدة عسكرية روسية فى شبه جزيرة القرم

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دمر الجيش الأوكراني قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم بصواريخ دقيقة. وأكدت مصادر بجهاز الأمن الأوكراني أنه تم تدمير مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي بالقرب من مدينة سيفاستوبول، بصواريخ أصابت الهدف بدقة .. مشيرة إلى أنه شارك في العملية جهاز الأمن الأوكراني والقوات الجوية والبحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا وكالة أنباء "يوكرينفورم".

وأضافت أن الجنرالات الروس خصصوا هذه القاعدة كمركز قيادة احتياطي لهم حتى لا يتم الوصول إليهم في موقع الانتشار الرئيسي، لافتة إلى أنه تم شن الضربة بعد أن تحقق جهاز الأمن من بيانات تفيد بأن قادة أسطول الروس كانوا بالفعل في الوحدة العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن الضربة أدت إلى خسائر في القوات الروسية الأنظمة العسكرية الباهظة الثمن الموجودة في هذه القاعدة.