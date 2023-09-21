العثور على جثمان سيدة فى مروى مائى فى ظروف غامضة بشربين

الدقهلية - محمدالحبشي

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة سيدة متوفاة داخل مروى مائي بأرض زراعية في ظروف غامضة، وتبين وجود إصابة في رأسها، وذلك بعزبة العرب بطرس التابعة لمركز شربين، وتم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بالعثور على سيدة متوفاة داخل مروى مائي في أرض زراعية بعزبة العرب دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى عزيزة أمين سالم، وتبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بعزبة العرب بشربين، وبفحص الجثمان تبين وجود إصابة في رأسها.

وبسؤال زوجها، أكد أنها تعاني من حالة تشنجات، ورجح أنها تكون قد أصيبت بالحالة وسقطت داخل المروى، ما تسبب في حدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

وتم نقل الجثمان إلي مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وظروف حدوثها، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.