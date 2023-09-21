الصلح خير.. الكفن ينهى خصومة ثأرية بين قريتين بقنا.. فيديو وصور

قنا صابر سعيد

أنهت لجنة مصالحات برئاسة أحمد الإدريسي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة قنا، خصومة ثأرية بين أطراف من أهالي نجع الهدايات وقرية المنشية بقنا، بتقديم القودة إلي عائلة متوفي من قرية المنشية.



حضر الصلح حكمدار مديرية أمن قنا ورئيس مباحث المديرية، إدريس الإدريسي، رئيس لجنة المصالحات بمصر، أحمد الإدريسي، رئيس لجنة المصالحات بجنوب الصعيد، والمطران بيمن، مطران نقادة وقوص، وجمال عثمان، رئيس مركز ومدينة نقادة، والشيخ محمد سيد، مدير أوقاف قنا، والشيخ عبد الناصر الأزهري، واعظ عام مدنية نقادة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.





وقال الشيخ محمد سيد، مدير أوقاف نقادة، إن مصر في تلك الفترة تنعم بالأمن والأمان وهي هبة كبيرة من الله سبحانه وتعالي لمصر، مثمن دور الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات في إنهاء الخصومات الثأرية بين الأطراف في قريتي نجع الهدايات والمنشية بمركز نقادة، وداعيا أن يعم الخير والسلام في البلاد والصلح دائما.



وأوضح المطران بيمن، أن الصلح الذي حدث يدخل السعادة بين النفوس وهو شئ عظيم، متحدثا عن جهود الدولة المصرية والتي تنعم بالأمان في ذلك الوقت ومشروعات حياة كريمة التي أصبحت في كل مكان بقرى صعيد مصر.



وأكد أحمد الإدريسي، أن دور لجنة المصالحات هو الدور الأكبر في إنهاء الخصومات الثأرية والتصالح بين المتخاصمين بجهود كبيرة منهم، لافتا أن والد الشباب المتوفي رفض الحصول على دية الصلح وقال إنه يريد الصلح والعفو لوجه الله، كما أن أهالي قرية الهدايات قدموا كل الدعم للجنة حتى يمر الصلح بأمان وأن تنتهي الخصومة.



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