الصرف الصحى بالإسكندرية: تطهير 140 ألف شنيشة استعدادا لموسم الشتاء

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، إن الشركة تقوم أثناء موسم الشتاء بتحديد النقط الساخنة التي تظهر والعمل علي حلها فنياً بمشروعات عاجلة وأخرى آجلة، وبعد إنتهاء موسم الشتاء تبدأ خطة إستقبال الشتاء القادم بإجراءات أولها التطهير.

فيتم العمل علي تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد عن 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات،وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصب في انحاء المحافظة.

ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة، ثم في منتصف شهر سبتمبر يتم التنسيق مع محافظة الإسكندرية والجهات التنفيذية لتنفيذ أعمال المحاكاة لمياه الأمطار لاختبار استيعاب المحطات الشتوية أسفل الكباري والأنفاق.

ويتم متابعة الخرائط الجوية والتوقعات المناخية من خلال تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبوء بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى، بخلاف عمل غرفه عمليـــات خاصــه بالشركة بخط ساخن 175ومقرها الديوان مبنــى الديوان العام وتعمل على مدار 24 ساعه لاستقبال كافة البلاغات والشكاوي والعمل علي حلها فوراً، وبمجرد وصـــول انــــذارات مـــن هيئة الارصاد الجويه وقبل موعد النوة ب 24 ساعه ومن خلال غرفه العمليات ذات الاتصال المباشر مع كافه الجهات علي مدار الساعه يتم رفع درجة الإستعداد ،بتمركز ما يقرب من 150 سيارة ومعدة في النقاط الساخنة المتوقع تراكم مياه أمطار بها وتخفيض منسوب البيارات بالمحطات لإستيعاب مياه الأمطار وتكثيف عمليات التطهير للشنايش والمطابق وإيقاف جميع الراحات وتواجد جميع قيادات الشركة ونوابهم علي مدار الساعة حتي إنتهاء حالة عدم الاستقرار.

وأكد علي أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلي إعاقة سريان المياه في بعض المناطق. بالإضافة إلى العبئ الذى تواجهه شبكة الصرف الصحى فى المناطق غير المرصوفة و تتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق .

كما أوضح "نافع" أن الشركة تعمل بشكل مرحلي علي جميع محطاتها وشبكاتها، طبقا للحالة الفنية لمكونات المنظومة. فيتم تسجيل جميع مكونات الشبكة بحالاتها الفنية وتحليل مدي استيعابها لمياه للصرف الصحي ومياه الأمطار والمناطق التي قد تتعرض لطفوحات أو تراكمات لمياه الأمطار، ومن ثم الاستعانة بسيارات ومعدات الشركة للإسراع في اعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخري جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة علي الإسكندرية.