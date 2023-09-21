الشيوخ الأمريكى يصدق على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسا جديدا لأركان الجيش

كتبت ريم عبد الحميد

صدّق مجلس الشيوخ الأمريكى على تعيين الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، من القوات الجوية الأمريكية، فى منصب رئيس أركان الجيش الأمريكى، متخطيا الحصار الذى فرضه السيناتور تومى توبرفيل على تعيينات وترقيات مسئولى البنتاجون.

وجاء تصويت المجلس بموافقة 83 سيناتور ومعارضة 11 أخرين، ومن المتوقع أن تعقبه سلسلة من عمليات تأكيد تعيين قادة الجش والمارينز، والتى تم تعليقها علت مدار أشهر بسبب معارضة سيناتور ألاباما الجمهورى توبرفيل على خلفية سياسات وزارة الدفاع المتعلقة بإتاحة الإجهاض.

ومن المقرر أن يخلف الجنرال براون رئيس الأركان الحالى مارك ميلى عمدما يتنحى الأخير عن منصبه بنهاية هذا الشهر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر التف حول عراقيل توبرفيل بطرح كل ترشيح لإجراء تصويت عليه منفردا من كافة أعضاء مجلس الشيوخ. إلا أن هناك المئات من الترقيات التى لا تزال معلقة بسبب اعتراضات توبرفيل.

وبحسب ما ذكر الصحيفة، فإن شومر كان مترددا إزاء إجراء تصويت على المرشحين كل على حدة، خوفا من أن يعتبر استسلاما لتوبرفيل، الذى تم تشبيه أسلوبه بأخذ الرهائن. وكان سيناتور ألاباما يعرقل سلسلة من التريات لكبار الجنرالات وقيادات الجيش فى محاولة لإجبار البنتاجون على وقف سياسة طبقها بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء تقنين الإجهاض، بمنح وقت راحة وتعويض مالى لأفراد الخدمة الذين يسافرون للحصول على خدمات الإجهاض أو الخصوبة.

وفى حين قال توبرفيل إنه يرحب بالموافقات السريعة، إلا أنه أضاف أنه لن يتراجع عن مساعيه للتخلص من سياسة الوصول إلى الإجهاض. وكان من بين 11 جمهوريا صوتوا ضد ترشيخ براون، على الرغم من أنه كان قد أشار للصحافة فى الأشهر الأخيرة أنه سيدعمه.