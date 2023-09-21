اليوم السابع
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السعودية والبحرين يبحثان سبل تعزيز التعاون ومعالجة التغير المناخى

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:05 ص
السعودية والبحرين يبحثان سبل تعزيز التعاون ومعالجة التغير المناخى عادل بن أحمد الجبير
الرياض- نيويورك (أ ش أ)

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بحث وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير مع المبعوث الخاص لشؤون المناخ فى مملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث موضوعات البيئة والمناخ والجهود المبذولة فى هذا الشأن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن اللقاء جاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.

وفى السياق ذاته، التقى الجبير مع مبعوث مملكة هولندا للمناخ الأمير جيمي دي بوربون ووزير النفط والبيئة وزير خارجية جمهورية سورينام البرت رامدن ، ووزير خارجية جمهورية كولومبيا ألفارو ليفا دوران ، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأوجه تعزيز التعاون من أجل معالجة التغير المناخي والحد من آثاره.

كما بحث وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخى بوزارة الخارجية الألمانية جينفر لى مورجان، فرص التعاون للحد من آثار التغير المناخى وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن الطرفين ناقشا - خلال اللقاء - موضوعات البيئة والمناخ المختلفة بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 


السعوديه

البحرين

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